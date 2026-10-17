Gobierno declaró Emergencia Climática Preventiva entre Coquimbo y Biobío

El Gobierno declaró Emergencia Climática Preventiva entre las regiones de Coquimbo y Biobío, medida que regirá desde el 18 hasta el 23 de octubre, con el objetivo de movilizar recursos anticipados y reforzar los protocolos de respuesta ante el inminente paso de un evento meteorológico adverso.

La determinación se fundamenta en los últimos análisis de riesgo emanados desde los organismos especializados.

Al respecto, el Presidente José Antonio Kast señaló que "los informes técnicos de Senapred y las proyecciones meteorólogas nos llevan a actuar preventivamente ante la eventualidad que puedan generarse lluvias intensas, granizadas y eventuales remociones en masa esta semana".

Frente al escenario hidrometeorológico previsto para la zona central y centro-sur, la jefatura de Estado instruyó formalizar la herramienta administrativa que faculta una mayor flexibilidad operativa.

"He instruido al ministro del Interior declarar emergencia climática entre los días 18 y 23 de octubre desde la Región de Coquimbo hasta la Región de Biobío, lo que permitirá contar con recursos y un estado de alerta especial frente a esta posible emergencia", detalló el Mandatario en su cuenta de X.

Junto con el despliegue gubernamental y la activación de los Comités de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), se solicitó a la población adoptar conductas de autocuidado y planificar con antelación las medidas domésticas para reducir situaciones de peligro.

"Todos tenemos que colaborar: tomemos medidas de prevención, estemos atentos a los canales de comunicación de emergencia y planifiquemos nuestra reacción frente estos eventos impredecibles. A cuidarse y a cuidar a los que más queremos", cerró Kast.