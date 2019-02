Sylvia Eyzaguirre: Algunos dichos de la ministra Cubillos son de frentón falsos

La experta en Educación Sylvia Eyzaguirre se sumó a las críticas de personeros de oposición a la gira por Chile que ha realizado la ministra Marcela Cubillos con el fin de promover el proyecto de "Admisión Justa" a los colegios y resaltar las deficiencias que -a juicio del Gobierno- contiene la Ley de Inclusión legada por el Gobierno de Michelle Bachelet.

La investigadora del Centro de Estudios Públicos (CEP), que trabajó en el programa de Educación de la campaña de Sebastián Piñera, afirmó que la titular del Mineduc ha emitido "juicios de frentón falsos", y ha intentado desprestigiar el actual sistema con un afán de desinformar.?

"Creo que el problema no es que la ministra se reúna con las familias cuyos hijos no quedaron en los colegios a los que postularon. Por el contrario, es natural que los ministros se reúnan con los que han visto sus expectativas frustradas. El problema son las declaraciones de la ministra a partir de estos casos, pues emite juicios que son equivocados", señaló Eyzaguirre en una entrevista con La Tercera PM.

La académica puso como ejemplo que Cubillos "dijo que el sistema de admisión debería ser modificado porque cerca de un 15 por ciento de los alumnos no quedó en ninguna de sus preferencias, pero resulta que nada en el proyecto de ley que envió mejora esta situación".

Admisión Justa "sólo restringe la libertad de los padres"

Por otro lado, públicamente "el gobierno ha dicho que quiere devolverle la libertad de elegir a los padres, pero el proyecto de ley que se envió (Admisión Justa) sólo restringe la libertad de elección de los padres, pues les da a los colegios más posibilidad de elección".

Frente a este escenario, "entonces, uno se pregunta: ¿Qué pretenden? ¿Por qué desinforman así a la ciudadanía? Tal vez las encuestas les dicen que cuentan con el apoyo ciudadano, pero es complejo actuar así, porque algunos juicios son de frentón falsos, por no decir mentira, y crean falsas expectativas que no podrán cumplir", advirtió.

"Desprestigiar un sistema desinformando"

Para la investigadora, "el problema es muy sencillo de entender: cuando mil niños postulan a un colegio con 100 cupos, 900 quedan fuera. Eso es así con cualquier sistema, (de modo que) echarle la culpa al nuevo sistema es mentirle a la gente, porque con cualquier sistema 900 quedan fuera".

"Las familias cuyos hijos no quedaron en los colegios que querían están frustradas y es entendible, pero es peligroso jugar con la frustración de estas familias y aprovechar esto políticamente para responsabilizar a algo que no tiene responsabilidad alguna. Creo que esta actitud es pan para hoy pero hambre para mañana".

"Echándole la culpa al empedrado no vamos a avanzar, y si te dedicas a desprestigiar un sistema desinformando, entonces probablemente puedes lograr revertir la medida y volver al status quo, pero en el fondo sabes que no avanzaste nada; sólo lograste volver a esconder un problema bajo la alfombra, y me parece que no es esa la clase de política que Chile necesita", remató.

Según Sylvia Eyzaguirre, "alguien que de verdad conoce este sistema (fundado en la Ley de Inclusión) no podría estar en contra".

"Es como comparar una plataforma que coordina la demanda y oferta de taxi al estilo Easytaxi o Uber con salir a la calle y tratar de agarrar uno. No hay duda en la eficacia del primero en desmedro del segundo", indicó.

Cubillos contraataca

La aludida ministra Cubillos no se amilanó por este "fuego amigo" -como lo califican algunos medios- y, a través de Twitter, respondió con dureza a los cuestionamientos de la ex militante de Ciudadanos, quien también contestó, abogando por "un debate de altura".

Junto al seremi @EducAraucania estuvimos en Angol, escuchando a quienes no hablan ni escriben del sistema de admisión escolar, pero sí lo usan. pic.twitter.com/7uPLBw6Tpa — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) 14 de febrero de 2019

Recuerdos del debate presidencial del 11 de diciembre del 2017 — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) 14 de febrero de 2019

Me impresiona como cada persona lee lo que le conviene. Critiqué algunas afirmaciones de @mcubillossigall, también critiqué a la Oposición por negar la legitimidad del debate sobre el mérito y los liceos de excelencia, pero pasó colado. Ojalá tengamos un debate con altura de mira — Sylvia Eyzaguirre (@SylviaEyzaguirr) 14 de febrero de 2019

En el marco de sus actividades en la Región de La Araucanía, Cubillos también se defendió de los cuestionamientos y dijo estar "convencida" de que los parlamentarios opinarían distinto "si escuchan las historias, lo que está ocurriendo con el sistema de admisión, las injusticias que se están produciendo".

"Escuchar y ver llorar a niños de octavo básico, para quienes su esfuerzo en la básica no les valió al momento de elegir un liceo, es muy fuerte", sostuvo, aprovechando de emplazar a la oposición por su anuncio de que no aprobará la idea de legislar en torno a la iniciativa.

"Yo creo que nadie puede –y mucho menos el Congreso, que es un lugar de debate- cerrarse a discutir y a mejorar un sistema que está produciendo daños y dolor a muchas familias en Chile", sostuvo.

En Temuco conociendo probl adicional del sist de admisión escolar. Jóvenes con todo el derecho a elegir, que quieren ir a la Univ. y quedan asignados a Liceos Técnico Profesionales. Es “educación obligada” alegan, y tenían alternativas y derecho a elegir. Hasta antes de esta ley. pic.twitter.com/Uw1jkaAXfc — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) 14 de febrero de 2019

Matías Walker: "Es una gira para desinformar"

Matías Walker, jefe de la bancada DC, que en enero cerró la puerta a Admisión Justa, insistió hoy en su postura.

"Me parece muy mal lo que ha hecho la ministra de Educación, porque ha establecido una gira por todo el país para desinformar respecto del actual sistema de admisión", señaló Walker.

"Nosotros queremos que sean los padres los que tengan la libertad de elegir cuál es el colegio de sus hijos, y las estadísticas demuestran que hoy día el 60 por ciento de las familias ha logrado que sus hijos queden en una de las tres primeras opciones que habían establecido", recordó el parlamentario.