Madre denunció caso de bullying sistemático contra su hijo en el colegio

Un caso de bullying sistemático ha afectado, desde septiembre de 2022, a un niño de 13 años del Colegio María Inmaculada de Concepción, de la comuna homónima de la Región del Biobío, cuyo madre dio a conocer que su hijo fue golpeado por un grupo de compañeros de colegio.

Según el relato de la madre, identificada como Romina, desde esa fecha que el menor de edad, actualmente en octavo básico, "es agredido y acosado por un grupo de estudiantes" de primero medio.

Todo habría comenzado cuando, en ese mes, el afectado "estaba en el baño con sus amigos y lo encerraron en el baño y entre cinco le pegaron", dejándolo con "con un brazo fracturado y distintas contusiones".

Tras ese suceso, se activó el protocolo de convivencia escolar, mientras la familia presentó una denuncia ante Carabineros tras constatar lesiones graves. Por ello, el establecimiento "terminó por expulsar a uno de los alumnos, que es un grupo de cinco".

A fines de 2022, luego de que terminara el proceso de matrículas, el colegio informó "que el alumno iba a ser reincorporado" por orden de la Superintendencia de Educación, pues la familia del expulsado interpuso una querella por vulneración de derechos, relató.

Luego de ello, en marzo del presente, "las agresiones siguieron, había hostigamiento y distintas agresiones en el colegio", por lo que la madre ha tenido que llevarlo a constatar lesiones en cinco oportunidades mientras ha intentado de cambiarlo de establecimiento, algo que "no ha sido posible".

En la última agresión que sufrió, el adolescente fue golpeado y pateado en el suelo por unos ocho sujetos, dijo Romina. Por ese caso, cuando acudió al recinto luego de que la llamaran, desde el colegio no le dieron explicaciones sobre qué había ocurrido.

"El colegio está pasando a llevar todos los protocolos, no están protegiendo a los niños. Mi hijo ya lleva casi un año en esta situación y no han sido capaces de solucionarlo y nosotros hemos sido súper diligentes con ellos para poder apoyarlos en su gestión (...) pero resulta que el Colegio María Inmaculada no ha hecho nada por proteger la integridad de mi hijo en este proceso, sino que lo único que han hecho es que cuidan de que los alumnos de media no se pasen al patio de los de básica", sentenció la madre del afectado.

En ese sentido, cuestionó la forma de llevar a cabo los protocolos, pues "esto se hubiese pasado o se hubiese parado si ellos hubiesen activado el protocolo de manera correcta en la primera instancia, y no que lo hubiesen agredido durante casi un año completo, porque son los mismos alumnos".