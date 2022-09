En el marco de la firma de un convenio ente la Asociación de Municipios Rurales (AMUR) y la Federación del Rodeo Chileno, para crear, desarrollar y ejecutar acciones de terapias físicas y de rehabilitación psicológicas para niños y comunidades educativas, el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, hizo "un llamado al pluralismo", afirmando que "como hemos recibido como ministerio agrupaciones animalistas que tienen sus razones, hay un movimiento mundial de ir en transiciones (…) pero no comparen nuestro rodeo con el salvajismo de otros deportes, no tiene nada que ver, nada. Aquí no se mata un animal (...) amor al animal, respeto al novillo, traumatólogo, preocupación".

