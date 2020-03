El ex timonel socialista Osvaldo Andrade se sumó a la condena a la violenta agresión que sufrió un adulto mayor por parte de Carabineros, luego que golpeara a un funcionario. En El Primer Café, sostuvo que "la explicación de aquellos que tienen por mandato constitucional la gestión del orden público es la peor de todas". Frente a ello, el ex ministro aseveró que "los actores que invocan el orden público tienen un problema de legitimidad (…) la incapacidad de quien tiene ese mandato es de tal naturaleza que el resto de los actores políticos debemos hacer un esfuerzo de colaborar con esto, esto implica una modificación urgente y definitiva de Carabineros. Esto se repite, pero no se hace".

