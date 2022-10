Ximena Peralta, militante de Convergencia Social e integrante del comité político de Apruebo Dignidad, dijo en El Primer Café que discrepa de la idea de que, en el momento actual, todavía marcado por el resultado del plebiscito de septiembre, el Gobierno tenga que "hacerse cargo del día a día; nos quedemos con eso y ya está", pues el sólo administrar "el día a día impide que haya un mañana". La abogada aseguró que comparte la visión de "mucha fragilidad en la que estamos" como país, pero recalcó que el Ejecutivo "debe continuar con su programa transformador", porque, más allá del triunfo del Rechazo, "no creo que las personas hayan dicho que no quieren -por ejemplo- un sector público en salud fortalecido, o que no quieren acceso universal a los derechos sociales, o que no quieren una democracia más intensa".

