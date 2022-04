Jorge Alessandri, jefe de la bancada de diputados de la UDI, dijo a Cooperativa tener la impresión de que la ministra del Interior, Izkia Siches, "no ha asumido el peso que tiene sobre sus hombros". El parlamentario estuvo presente en la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana en que, el miércoles, la jefa del gabinete ministerial acusó, con información errónea, que durante el Gobierno de Piñera un avión salió y volvió a Chile lleno de extranjeros expulsados, y que la situación "se tapó con tierra". Contó que en ese momento, "la expresión del subsecretario (del Interior), Manuel Monsalve, fue de sorpresa, llevándose la mano a la frente como no entendiendo" lo que había escuchado. A su juicio, Siches no se dio cuenta entonces de "la bomba que había tirado". A esto sumó que, minutos antes, había lanzado otra frase que causó molestia: "Dijo 'yo vivo en La Florida y todas las mañanas me vengo en el auto a la pega y veo en muchas esquinas a narcotraficantes planificando sus fechorías'". Estas palabras, para el gremialista, no son acordes a "un cargo público", dado que la ministra "está estigmatizando a la gente de La Florida" y, adicionalmente, no denuncia el hecho, como corresponde a su condición de funcionaria pública. Durante el viaje del Presidente Boric a Argentina "estuvimos cuatro días a cargo de Siches como vicepresidenta, entonces uno suma lo de los rubios, lo del Wallmapu, lo de los aviones que vuelven con gente y digo: por suerte no opinó del Silala, porque habríamos terminado quizás perdiendo ese juicio en La Haya", remató el diputado.

