Gabriel Boric realizó este martes el primer cambio de gabinete de su administración, con cambios importantes en el comité político. El Ministerio del Interior lo asumió la expresidenta del PPD Carolina Tohá, quien destacó que "cambiar nombres no tiene un efecto mágico", y agregó que, en su caso personal, "hay una emoción particular", en referencia a su padre José Tohá, exministro del Interior y Defensa durante el Gobierno de Salvador Allende, luego asesinado por la dictadura. Ana Lya Uriarte, exjefa de gabinete de Michelle Bachelet, fue nombrada en la Segpres y señaló que van a "enfrentar un momento de muchos desafíos, pensando en aquellos proyectos que son el corazón del Gobierno". Diego Pardow, en tanto, fue nombrado en Energía, y agradeció "el esfuerzo de los ministros salientes en estos seis meses". En Salud asumió Ximena Aguilera, quien agradeció al Presidente por confiar en ella y encargarle esa "hermosa y desafiante misión". Silvia Díaz asumió el liderazgo del Ministerio de Ciencia, destacando "la misión enorme que el Presidente me pide" y agradeció al exministro Flavio Salazar por su "excelente trabajo". El nuevo ministro de Desarrollo Social (y saliente ministro de la Segpres), Giorgio Jackson, no ofreció declaraciones.

