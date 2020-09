El ministro de Defensa, Mario Desbordes, reconoció que no se sabe las canciones de Víctor Jara y que "con suerte" se sabe un par de letras.

El ex diputado y ex timonel de RN fue consultado en "Tolerancia Cero" sobre la polémica generada por la UDI al utilizar "Por el derecho de vivir en paz", icónica frase de las canciones del cantautor nacional asesinado en la dictadura de Pinochet, para promover la campaña del "Rechazo" para el Plebiscito del 25 de octubre.

El secretario de Estado sostuvo que "la frase en sí misma es un genérico" y que, en su opinión, no ve la "intención de la UDI de utilizar la canción de Víctor Jara, para nada"; tras lo cual admitió: "No conozco la canción, sé como se llama la canción... a lo mejor me van a aborrecer por lo que quiero decir, pero yo no me sé las canciones de Víctor Jara, con suerte sé un par de títulos, no sé las letras, de verdad que no (...) Me enteré que era canción de Víctor Jara cuando empezó la polémica".