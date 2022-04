Nicolás Eyzaguirre comentó en El Primer Café de Cooperativa el apoyo del Presidente Gabriel Boric a la ministra del Interior, Izkia Siches, tras la información errónea que transmitió al Congreso sobre supuestas irregularidades en la deportación de migrantes durante la anterior administración. "Errar es humano", dijo el ex ministro de Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, recordando que él mismo tuvo "muchas caídas"... "Se los digo desde mi propia experiencia: cuando tú estás haciendo un Gobierno de profundas transformaciones los otros van a estar al 'aguaite', y va a bastar un paso en falso para que te caigan encima con todo", señaló. Como titular de Hacienda con Lagos fue distinto a cuando lideró Educación con Bachelet II: "En el primer caso estaba destinado a garantizar el orden financiero, entonces la derecha no me tenía mala, pero en el segundo caso sí me tenía mala". En general, reflexionó, "la forma en que las altas autoridades del Gobierno se refieran en temas políticos al Gobierno anterior tiene que ser extremadamente cuidadosa", apuntó Eyzaguirre, que alabó, en cambio, la "madurez y el tono adecuado del Presidente Gabriel Boric" y opinó que "tiene que contagiarse a los ministros, que tienen que limitarse a la hora de hacer acusaciones".

