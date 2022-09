Irina Karamanos prepara su salida desde la Coordinación Sociocultural de La Moneda

La coordinadora sociocultural de La Moneda, Irina Karamanos, dejaría su cargo en las próximas semanas.

Según ha trascendido desde el interior del Gobierno, y como recogió La Tercera, la pareja del Presidente Gabriel Boric prepara su salida de La Moneda a mediados de octubre, cuando termine su plan de derivación de funciones en las organizaciones que preside hacia otros Ministerios, o también que cuenten con mayor autonomía.

Las fundaciones que lidera actualmente Karamanos son Integra, Prodemu, Todo Chilenter, Artesanías de Chile, Tiempos Nuevos y las Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile.

La última reunión con los directores de las fundaciones fue el pasado 12 de septiembre, cuando señaló -en sus redes sociales- que "mantuvimos nuestras reuniones mensuales... para dar cuenta del trabajo alcanzado y planificar lo que viene. Durante esta fase se han realizado las primeras jornadas de las nuevas directoras regionales..., hemos firmado nuevos convenios que aportan en garantizar el quehacer de la fundación en el largo plazo y estamos cerrando planes estratégicos para lo que queda del año concentrados en continuar fortaleciendo el rol público y social que tiene cada una", dando luces de sus planes futuros.

Cabe señalar que traspasar las fundaciones tiene dificultades, y algunas requieren cambios legislativos para realizarse, con modificaciones para habilitar a otra autoridad para que participe o tenga representación en los directorios de dichas organizaciones.

Pese a lo anterior -y aunque se tome más tiempo de lo previsto-, la cientista política, que lleva casi 200 días en el cargo, ya tendría tomada la decisión de salir del Gobierno, ya que, como es conocido, este rol -anteriormente denominado como primera dama- era algo que incomodaba tanto a Karamanos como a Boric, quien dijo cuando era candidato que "vamos a abolir esa institución y generaremos una instancia que sea transparente, en función de méritos y de carreras funcionarias, y no de lazos de sangre o afinidad con el Presidente".

Desde el inicio del Gobierno, cuando aún no asumían, aclararon que el foco de su rol ad honorem estaría en el traspaso de las fundaciones y no necesariamente en una prolongación de Karamanos en el cargo. "Mi cargo merece transformaciones y las fundaciones de las que depende mi puesto también. No estoy pensando en este proyecto político como plataforma. Yo nunca he sido candidata y no son mis aspiraciones de momento", dijo Karamanos en entrevista con Pousta hace unos meses.