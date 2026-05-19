Cambio de gabinete: Sale Mara Sedini y Claudio Alvarado queda como biministro

El Presidente José Antonio Kast realizó su primer cambio de gabinete en el salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, a solo 69 días de asumir la Administración del país.

El Ejecutivo pidió la salida este martes de la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y a la vocera de Gobierno, Mara Sedini, que han enfrentado cuestionamientos por el trabajo realizado en las últimas semanas.

En su remplazo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, asume como biministro al tomar la posta de la Secretaría General de Gobierno.

A la cartera de Seguridad Pública llegó Martín Arrau, ahora exministro de Obras Públicas.

En tanto, Louis de Grange se convierte en biministro al aceptar la cartera de Obras Públicas y mantenerse en Transportes y Telecomunicaciones.

Kast a Sedini: "Un proceso de instalación no es fácil, se requiere fuerza y convicción como la que tuviste"

Una vez terminada la ceremonia, el Presidente Kast dedicó unas palabras a todos quienes salen del gobierno y a quienes asumen nuevas funciones.

Respecto a Sedini, el Mandatario destacó el trabajo que realizó la exvocera durante la campaña presidencial y reconoció que asumió un ministerio "difícil en estos meses". Asimismo, valoró que "te ha tocado ser el rostro de decisiones impopulares, siempre con energía, fuerza y valentía".

En ese sentido, enfatizó que "un proceso de instalación no es fácil y se requiere fuerza y convicción como la que tú has tenido para enfrentar situaciones muy injustas".

"Nunca decaíste. Siempre estuviste ahí, literalmente al pie del cañón, al pie de los cañones y también en el Patio de los Naranjos, dando las buenas y las malas noticias. Gracias", sinceró el Mandatario.

Álvarado asumirá vocería con "una nueva mirada"

Por otro lado, destacó al ahora biministro Claudio Alvarado, quien -aseguró- asumirá la vocería con una "nueva mirada. Una que conversamos varias veces de cómo hacerlo".

"Llegó el momento de hacer un cambio en la forma y en el fondo de cómo nuestro Gobierno va a comunicar las cosas a la ciudadanía, donde vamos a ir reforzando las comunicaciones desde los distintos comités que trabajan semana a semana en temas de Seguridad, Desarrollo Social, Economía, Hacienda, en las distintas áreas", afirmó el Mandatario.

Asimismo, le señaló a Alvarado: "Tendrás un tremendo desafío de coordinar el gabinete, y de también mostrar una nueva manera de comunicar desde el Gobierno".