Gobierno proyecta baja promedio de 4,3% en las cuentas de la luz a partir de enero

El Ministerio de Energía dio a conocer este jueves el informe técnico preliminar del Precio Nudo Promedio (PNP), que anticipa una rebaja estimada del 4,3% en las cuentas de la luz a partir de enero de 2027.

El anuncio fue realizado por la titular de la cartera, Ximena Rincón, y el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, tras la sesión del comité económico encabezado por el Presidente José Antonio Kast en el Palacio de La Moneda.

"Las razones de esta disminución se deben a que el tipo de cambio fijado para el semestre pasado fue mayor al precio del dólar efectivo, por lo que se generó un saldo a favor, lo que explica en gran parte los datos del ITP del PNP", señala el documento.

De acuerdo con el informe preliminar, si bien se proyectan alzas puntuales en las cuentas eléctricas en Los Ríos, Los Lagos y Magallanes, en 13 de las 16 regiones predominarán las rebajas.

Desde el Ejecutivo señalaron que la expectativa es que dicha tendencia a la baja se mantenga una vez que se publique el informe definitivo en el mes de noviembre.

Agenda del Mandatario y aniversario del 18 de octubre

Durante esta jornada, el Presidente Kast participará del lanzamiento de la iniciativa "Choose Chile", impulsada por el canciller Francisco Pérez Mackenna para atraer inversión extranjera directa, talento global y empresas tecnológicas hacia el país.

La agenda del Mandatario se da en la antesala del séptimo aniversario del estallido social que se conmemora este domingo, y en la víspera de la reunión que sostendrán mañana los partidos del oficialismo, en la que suscribirán un documento titulado "Chile sin violencia: un compromiso con la paz".

Si bien desde el Gobierno han optado por mantenerse al margen de esta conmemoración, descartando -hasta el momento- la realización de una ceremonia especial en La Moneda, desde el Partido Nacional Libertario han ejercido presiones para que se realice un acto conmemorativo.