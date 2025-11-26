Gobierno: Cayeron los robos violentos y la violencia intrafamiliar

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, entregó este miércoles la evolución de datos policiales correspondientes al periodo enero-septiembre, comparado con el mismo tramo del año anterior.

Según el informe, los robos violentos disminuyeron un 8%, la violencia intrafamiliar cayó un 3,2% y los delitos contra la vida o la integridad física bajaron un 2%.

Sin embargo, se observó un aumento en las infracciones a la Ley 20.000, vinculadas a delitos de drogas. En tanto, los delitos relacionados con armas se mantuvieron en niveles similares a los del año pasado.

En la instancia, Cordero también se refirió a la detención de seis funcionarios de la Policía de Investigaciones por tráfico de drogas, que serán formalizados durante la jornada. "Los hechos comunicados por la PDI el día de ayer son especialmente graves", afirmó.

El ministro subrayó que situaciones de este tipo ponen a prueba los mecanismos internos de control: "Esto justifica, entre otras cosas, los robustos sistemas de control interno. Es lamentable para el sistema y especialmente para las instituciones enfrentar estos casos, pero solo hay que hacerlo decididamente y de modo transparente".

Agregó que los detalles del caso se conocerán en la audiencia de formalización, y destacó que la PDI optó por informar públicamente antes de que los antecedentes fueran expuestos en tribunales.