Puente Alto: Seis detectives de la PDI fueron detenidos por tráfico de drogas

Seis detectives de la PDI acusados de tráfico de drogas y contrabando fueron detenidos este martes en la capitalina comuna de Puente Alto.

Según información preliminar, se trata de funcionarios pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la mencionada comuna.

Se espera una declaración oficial por parte de la policía civil para entregar mayores detalles del caso.