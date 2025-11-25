Tópicos: País | Policial | Drogas
Puente Alto: Seis detectives de la PDI fueron detenidos por tráfico de drogas
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Seis detectives de la PDI acusados de tráfico de drogas y contrabando fueron detenidos este martes en la capitalina comuna de Puente Alto.
Según información preliminar, se trata de funcionarios pertenecientes a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la mencionada comuna.
Se espera una declaración oficial por parte de la policía civil para entregar mayores detalles del caso.