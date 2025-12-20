La ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, señaló que desde el Ejecutivo respetarán la eventual decisión de la futura Administración, presidida por José Antonio Kast, de restituir el cargo de primera dama, cuyo papel institucional fue eliminado en 2022.

"La primera dama o señora esposa del Presidente electo (María Pía Adriasola) puede o no reactivar o reimpulsar el rol. Nosotros tomamos una decisión en su momento, porque creíamos que cargos que manejaban recursos públicos no deberían recaer en familiares del Presidente de la República", argumentó Vallejo.

Sin embargo, "somos respetuosos de la decisión que pueda adoptar el futuro Gobierno en esta materia. Si lo adoptan o no, es decisión de ellos y pueden hacerlo", añadió.

Los dichos de la vocera también constituyen un respaldo a las declaraciones de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, que defendió que "si uno saca las declaraciones altisonantes de algunos, lo que se puede ver es que lo que hemos hecho en este Gobierno es que no haya funcionarios públicos que dependan de alguien solo por ser pareja de”.

LEER ARTICULO COMPLETO