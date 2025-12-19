La U avanzó en la salida de Gustavo Alvarez y tiene listo a su sucesor

Universidad de Chile dio un paso crucial y quedó muy cerca de acordar la salida del entrenador Gustavo Alvarez, y así tener vía abierta para sellar la llegada del nuevo cuerpo técnico para la temporada 2026.

Como informamos en Cooperativa Deportes PM, durante este viernes el club y el técnico dieron un gran salto en sus conversaciones para zanjar la desvinculación del trasandino.

Pese a que el acuerdo está muy cerca de sellarse, el rumbo de las tratativas apuntan que el cierre tendrá que esperar hasta los primeros días de la próxima semana, justo antes de Navidad.

Por el otro lado, la U tiene listo al entrenador que tomará la banca una vez resuelto el tema Alvarez.

El portugués Renato Paiva, de no mediar inconvenientes tras la salida de Alvarez, será el técnico azul luego de superar el aspecto económico que separaba a ambas partes.

"Lo único que puedo decir ahora es que la U es un club muy grande, y ningún entrenador puede decir que no a los grandes clubes", señaló el propio Paiva al ser consultado a los acercamientos con el "Romántico Viajero".