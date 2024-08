Isabel Amor no descarta recurrir a la Corte Interamericana de DDHH

Isabel Amor, exdirectora de Sernameg en Los Ríos, no descartó este domingo recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) tras su controvertido despido como directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Los Ríos, cargo en el que estuvo 48 horas antes de ser desvinculada por "razones de confianza".

Luego de que la Contraloría General de la República tomara razón de su remoción, la activista LGBTIQ+ dijo, en entrevista con Chilevisión Noticias, que "hasta donde yo entiendo -me puedo estar equivocando-, tomar razón es decir 'Ok, este es un acto administrativo que se hizo'. No es más que eso".

"Yo con eso tengo que tomar las acciones legales pertinentes y, si implica (litigar) en la Corte Interamericana, por cierto, implicará (hacerlo) en la Corte Interamericana", advirtió Amor.

La exdirectora subrayó, no obstante, que ella no es una persona "particularmente litigiosa".

"Yo no vengo a este lugar a tratar de dificultar la vida a un ministerio (...) Yo no tengo ningún problema con el Gobierno, ni tengo intención alguna en pegarle al Gobierno, en dañar al Gobierno. Mis problemas concretamente tienen que ver con un despido que me parece arbitrario; que se funda en cuestiones contrarias a la ley", aseguró.

Finalmente, Amor reiteró su postura de que "las comunicaciones que ha hecho el ministerio han sido unas que van de mal en peor, que solamente escalan, pero insisto, yo no vengo acá a decir 'mira, quiero hacerle daño al Gobierno'".