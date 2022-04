Cecilia Valdés, secretaria nacional de la Democracia Cristiana, señaló en El Primer Café que la administración Boric "tiene que hacer política" en la Convención Constitucional, "donde puede plantear las profundas reformas que él mismo planteó en su programa de Gobierno", como también en el Parlamento. Además, indicó que en el momento político actual "estamos todos hablando de temas puntuales, que no le solucionan la vida de verdad a las personas", por lo que finalmente "estamos con títulos, fuegos artificiales, retórica, pero no he visto ninguna propuesta, hasta ahora, de fondo" para cambiar "el sistema que fue tan criticado en la campaña presidencial".

