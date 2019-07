Chadwick tras lapidario informe sobre Renato Poblete: El país se siente engañado e impactado

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió al lapidario informe de la Compañía de Jesús que detalló los abusos sexuales realizados por el ex sacerdote Renato Poblete entre 1960 y el 2008.

El titular del Interior aseguró sentirse impactado por los antecedentes revelados en la investigación en contra del ex capellán del Hogar de Cristo.

"Yo creo que todo el país, que conoció al padre Renato Poblete, se siente muy estremecido, engañado e impactado" por los antecedentes revelados en la investigación, enfatizó Chadwick.

El secretario de Estado sostuvo que es "muy condenable lo que hemos conocido con respecto al sacerdote -que ya falleció- Renato Poblete, muy condenable las acciones que ha dado a conocer la Compañía de Jesús".

"Pero quien -en definitiva- toma las decisiones, si correspondieran en materia de determinar responsabilidades o cualquier situación que se vincula a una acción de carácter judicial, son el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia", aclaró el ministro.

En la anterior administración del Presidente Sebastián Piñera se creó el "Parque Renato Poblete" -actual "Parque de la Familia"- ubicado en Quinta Normal, en homenaje al ex párroco.

Denuncias

Esta mañana, en El Diario de Cooperativa, el ex capellán del Hogar de Cristo, Agustín Moreira, confirmó que había recibido en su momento una denuncia de una tercera persona que le hablaba de "piropos y caricias excesivas" del sacerdote.

En tanto, consultado por la situación, Benito Baranda, quien fuera director social del Hogar de Cristo mientras Poblete era capellán, dice que también recibió dos comentarios pero que no les tomó el peso por falta de contexto y que "no era tema de conversación, no me tocó conversarlo con nadie".

En la primera ocasión, dice Baranda, fue una persona que se iba del Hogar de Cristo que "él se trató de despedir efusivamente y esta persona lo rechazó. Esta persona me contó a mí y yo fui inmediatamente a enfrentarlo a él".

Respecto a esa situación, según Baranda, Poblete le dijo que había sido malinterpretado y que se estaba "despidiendo de ella no más. En ese momento, como lo enfrenté, no tomé la gravedad del contexto de lo que estaba ocurriendo alrededor".

La otra ocasión, contó Baranda, "fue información que me llegó por una tercera persona que era lo mismo. Hay no una responsabilidad que sea abierta, sino de no estar atentos a los comportamientos de una persona que tenía tanto poder dentro del Hogar".

Desde abril, la Fiscalía Metropolitana Sur tiene una investigación abierta en torno a los abusos de Renato Poblete donde el foco está puesto en los sacerdotes que están vivos, ya sea por abuso, por obstrucción a la investigación o encubrimiento. Ya declaró la primera denunciante del sacerdote, Marcela Aranda, y el Ministerio Público está a la espera de un informe de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI que debieran recibir en las próximas semanas.