Licencias: TC declaró admisible requerimiento de inaplicabilidad de la Asociación de Magistrados

El Tribunal Constitucional declaró admisible un requerimiento de inaplicabilidad presentado por la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, que argumenta que el proceso de remoción de ministros por el uso fraudulento de licencias médicas no cumple con el debido proceso y vulnera garantías constitucionales.

La acción se da justo después que la audiencia para resolver los cinco cuadernos de remoción restantes de jueces que viajaron al extranjero con licencia médica fuera aplazada para finales de octubre, debido a la ausencia del ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras, quien estaba utilizando su feriado legal el lunes pasado.

La abogada del gremio, Elisa Walker, aseveró que "los cuadernos de remoción y los procesos de destitución no cumple con garantías establecidas en la Constitución: garantías de debido proceso, garantías de legalidad, garantías de tipicidad, del derecho a la igualdad ante la ley y también la garantía de inamovilidad que tienen todos los jueces y juezas de la República".

"Con la declaración de admisibilidad, lo que hace el Tribunal Constitucional es permitir que ahora ambas partes presenten sus argumentos de fondo y se convoque al pleno del Tribunal para que se escuchen estos argumentos y se resuelva este reclamo", explicó.

En ese sentido, el TC tiene que pronunciarse al fondo del requerimiento, para lo que hay un plazo de 20 días para que las partes presenten observaciones, y otros 30 para emitir la sentencia, lo que podría aplazarse hasta 15 días más.

La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, sostuvo que "el Tribunal Constitucional declaró efectivamente admisible, en votación dividida, este requerimiento presentado por la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas, y bueno, está dentro del ámbito de su competencia. Habrá que esperar que dicte la decisión correspondiente. Pero bueno, ya tenemos jurisprudencia sobre la materia del mismo Tribunal Constitucional".

De todas formas, el fallo del TC no se puede aplicar de forma retroactiva a los 15 jueces que ya fueron removidos, si no que en caso de ser ratificada se aplicará a futuros casos.