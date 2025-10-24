Denuncian a docente de U. Finis Terrae por experimentación humana en estudiantes

Un exestudiante del Doctorado en Ciencias del Ejercicio de la Universidad Finis Terrae denunció haber sido sometido a biopsias musculares por parte de un profesor, procedimiento que le habría provocado secuelas físicas y psicológicas.

Según reveló T13, se trata del profesor Hermann Zbinden Foncea, director de postgrados e investigación de la Escuela de Kinesiología, quien habría elegido a tres estudiantes para las biopsias, pese a no tener formación médica.

Durante el procedimiento, que se realizó sin anestesia suficiente y en un gimnasio de la universidad, uno de los estudiantes sufrió un fuerte dolor y debió ser contenido. Un testigo aseguró que el joven incluso "tuvo que amordazarse" para soportar el proceso, y posteriormente se desmayó debido a la intensidad del dolor.

Los relatos incluidos en la querella presentada contra Zbinden y otras dos profesionales señalan que el académico, al ser cuestionado por sus métodos, respondió: "¿Acaso me van a demandar?". Además, cuando supo que el estudiante se había desmayado, habría dicho: "Menos mal que le pasó a este y no a alguien externo a la universidad".

Un extrabajador del laboratorio del plantel aseguró que el docente "imponía" la participación de los estudiantes en este tipo de procedimientos, y que los alumnos sabían que negarse a participar podía traer consecuencias en su formación académica.

El abogado querellante, Emiliano Arias, advirtió que en este caso existió una relación de poder que vulneró la voluntad de los estudiantes, quienes dependían del profesor para aprobar el programa.

La denuncia judicial atribuye al docente los delitos de ejercicio ilegal de la medicina y de experimentación en personas, mientras que la universidad asegura que la intervención fue voluntaria.

La Universidad Finis Terrae inició una investigación interna y aseguró que el docente fue removido de la dirección del doctorado y que quedó inhabilitado para ocupar cargos de responsabilidad académica.