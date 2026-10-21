Contraloría advirtió a Fiscalía posible cohecho en viaje a China de exjefe Subtel de Boric

La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público antecedentes sobre un viaje a China que realizó en 2023 Raúl Domínguez, exjefe de división de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) y amigo del expresidente Gabriel Boric (2022-2026), debido a la eventual configuración del delito de cohecho.

Según publicó El Mercurio, el organismo fiscalizador advirtió que se desconoce quién financió los pasajes, la estadía y la alimentación del ingeniero civil eléctrico durante su participación en el Mobile World Congress de Shanghái, que se realizó entre el 26 de junio y el 5 de julio de 2023.

En un oficio fechado el 15 de octubre, la Contraloría señaló que "se desconoce quién financió el traslado ida y vuelta desde Santiago de Chile a Shanghái, República Popular China, además de la estadía y alimentación del señor Domínguez Bastidas, y las motivaciones que tuvo para ello, pudiéndose configurar el tipo penal de cohecho", por lo que estimó "procedente poner los antecedentes en conocimiento del Ministerio Público".

Inicialmente, Subtel informó que los gastos habían sido cubiertos por la Asociación GSM (GSMA), organizadora del encuentro. Sin embargo, la entidad posteriormente negó haber financiado el viaje, mientras que la Subsecretaría reconoció "no tener antecedentes sobre el financiamiento del referido viaje", indicó El Mercurio.

Esta visita figura entre los antecedentes relacionados con el polémico proyecto de cable submarino Chile-China Express, impulsado por la empresa China Mobile, que participó en el congreso. Domínguez sostuvo posteriormente una reunión de lobby con un representante de la compañía en Chile, en diciembre de 2024.

Domínguez, excompañero de colegio de Boric en Punta Arenas y figura cercana al Frente Amplio, dejó su cargo en Subtel en 2025, luego de que se conociera su participación en el uso irregular de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

Según registros de la PDI revelados por Ex Ante, el exfuncionario enlazó su estadía en Asia con un viaje a Europa haciendo uso de reposo de salud: solicitó una licencia para los días 6, 7 y 8 de julio de 2023 y posteriormente aprovechó un feriado legal antes de regresar al país el 16 de julio.