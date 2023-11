Parlamentarios anunciaron una acusación constitucional contra ministro Montes

La bancada Social Cristiana e Independiente, integrada por siete parlamentarios, anunció esta tarde la presentación de una acusación constitucional contra el ministro de Vivienda, Carlos Montes, por el Caso Convenios.

Mientras se disponían a discutir el presupuesto del Ministerio del Interior, la bancada de oposición -la misma que impulsó la acusación contra el entonces ministro de Educación, Marco Antonio Ávila- anunció la acción.

No obstante, los representantes de derecha tomaron distancia de la presentación. El parlamentario Guillermo Ramírez (UDI) señaló que no la apoyarán, porque su partido perseverará en la vía judicial. En esa misma línea, el Evópoli Francisco Undurraga afirmó que no están en momento de apoyar una acusación constitucional.

El diputado Agustín Romero (Republicanos) apuntó que van a estudiar los antecedentes, pero tienen sus esfuerzos en seguridad, presupuesto y plebiscito. Algo parecido apuntó Frank Sauerbaum (RN), ya que, esperarán los resultados de la comisión investigadora para "no ser injusto con quienes no tienen ninguna responsabilidad".

Por otro lado, desde la Democracia Cristiana, el parlamentario Eric Aedo consideró inoportuno el ingreso de una acusación la próxima semana.