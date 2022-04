El alcalde de Talagante, Carlos Álvarez, en conversación con el Diario de Cooperativa, acusó que el Ministerio Público no siguió la investigación por la turba que saqueó un supermercado Tottus este lunes. "Se lo digo con toda responsabilidad, no llegó nadie", dijo el jefe municipal, quien estuvo en el lugar de los hechos y relató que no acudió ningún fiscal.

LEER ARTICULO COMPLETO