Fiscales hicieron protesta nacional: "Somos absolutamente discriminados por el Gobierno"

Todos los fiscales del país desarrollaron una paralización de actividades esta jornada a raíz de múltiples demandas, como la falta de recursos y la incorporación al incentivo al retiro.

La movilización fue convocada por la Asociación Nacional de Fiscales en conjunto con la Asociación de Magistradas y Magistrados, por lo que afecta a numerosas regiones como la Metropolitana y La Araucanía, donde los persecutores incluso acusaron recibir amenazas de muerte a raíz del auge del crimen organizado.



"Somos discriminados absolutamente por el Gobierno"

La presidenta de la Asociación Nacional de Fiscales, Patricia Ibarra, detalló en Cooperativa que esta movilización nacional es una "jornada de reflexión" que consistió en "un receso de dos horas en las audiencias el día de hoy entre las 10:00 y las 12:00 horas".

La acción responde a que "faltan recursos y falta respuesta del Gobierno": "Hemos solicitado durante este año en reiteradas oportunidades una reunión con el ministro de Justicia (Jaime Gajardo) y no nos ha recibido, y es por esa razón que hicimos una convocatoria a nivel nacional", añadió.

"Esto fue muy importante para hacer ver a la ciudadanía la sobrecarga que tenemos los fiscales en Chile, con un ingreso promedio anual de más de 2.000 casos por fiscal. Entonces, ¿cómo podemos dar una respuesta oportuna a las necesidades de las víctimas? ¿Cómo puede haber una justicia efectiva para ellos si no tenemos recursos?", fustigó Ibarrra.

En suma, la líder de la Asociación Nacional de Fiscales exigió "que se agregue, en la Ley de Presupuesto y en la Ley de Reajuste, la incorporación de los fiscales al incentivo al retiro".

"Este año, (La Moneda) negoció con el Poder Judicial, con Gendarmería, con el Colegio Médico... es decir, lo ha hecho y se están incorporando modificaciones ahora en este proceso legislativo, pero no nos incluyen a nosotros, no nos escuchan, somos discriminados absolutamente por el Gobierno", lamentó.