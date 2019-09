Defensores de la dictadura: "Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela"

Una inserción a página completa titulada "El 11/9/1973 Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela" publicaron defensores de la dictadura cívico-militar en el diario El Mercurio, a exactos 46 años del golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende e instauró el régimen que se prolongó durante 17 años, con Augusto Pinochet a la cabeza.

Durante la dictadura, unas 3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40 mil fueron encarcelados o torturados por causas políticas.

"Allende utilizó la violencia y la ilegalidad para imponer una dictadura marxista Leninista", señala la publicación firmada por varias personas.

Luego se introduce una serie de citas, emitidas previo al golpe de Estado, que se le atribuyen al líder del MIR, Miguel Enríquez; José Gregorio Liendo Vera, también conocido como el "Comandante Pepe"; Carlos Altamirano Orrego, ex secretario general del Partido Socialista (PS) en la época de la Unidad Popular; y el ex secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria Andrés Pascal Allende.

Tras ello, un apartado titulado "Las Instituciones Republicanas y la Sociedad Civil Rechazaban la Agresión Totalitaria" adjunta, entre otras frases, un extracto del acuerdo de agosto de 1973 de la Cámara que fue usado como sustento político del golpe militar.

Finalmente, recoge opiniones posteriores al 11 de septiembre de 1973, como la del ex presidente Gabriel González Videla (ex radical) durante el Te Deum del 18 de septiembre de 1973, siete días después del derrocamiento de Allende.

La lista, que firman sin segundo apellido y sin su actividad o cargo, incluye entre otros a Eduardo Kawas, amigo y socio en algunos negocios de Marco Antonio Pinochet Hiriart; Javier Leturia, uno de los fundadores de la UDI y actual partidario de José Antonio Kast; Mónica Rasmussen, parte de los comités femeninos de la UDI en los años 80; Gabriel Ormeño, ex general subdirector de Carabineros; José Luis Cox, empresario y ex militante UDI, actual miembro del partido de Kast; Jorge Arancibia, ex comandante de la Armada y quien renunció al cargo para ser candidato UDI; y Hermógenes Pérez de Arce, ex diputado, ex columnista de El Mercurio y derrotado candidato a senador en 1989.

A continuación, el inserto publicado hoy por El Mercurio, que finaliza con la consigna "La tragedia de Chile ayer es la tragedia de Venezuela":