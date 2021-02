Absuelven a obrero que estuvo preso 14 meses por supuesto porte de bomba molotov

El Sexto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago dio a conocer este miércoles la sentencia absolutoria del juicio contra Mauricio Gonzalo Cheuque Bustos, obrero de la construcción que pasó 14 meses preso tras ser acusado de portar una bomba molotov en medio de las protestas sociales que siguieron al "estallido" del 18 de octubre de 2019.

Cheuque fue detenido por Carabineros el 15 de noviembre de 2019 en la Población La Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y llevado a juicio por la Fiscalía como autor del delito consumado de porte de artefacto incendiario.

"DUDA RAZONABLE"

En el fallo unánime -cuyo veredicto se conoció la semana pasada-, el tribunal concluyó que las pruebas rendidas en el proceso resultaron "insuficientes, contradictorias e inconsistentes" para dar por acreditado tanto que el delito haya ocurrido, como para establecer la participación del acusado.

"Tal como se comunicó a los intervinientes en el veredicto de fecha 3 de febrero del año en curso, el análisis objetivo, atento y acucioso de la integridad de la prueba rendida (...) ha impedido a estos sentenciadores (los jueces) adquirir convicción (...) más allá de toda duda razonable, en lo que respecta a la efectiva ocurrencia de los hechos que fueron materia de las acusación del Ministerio Público", consigna el fallo (ver archivo adjunto).

La resolución agrega que "la prueba de cargo adolece de diversas contradicciones e inconsistencias que debilitan su fiabilidad, generándose en estos sentenciadores una duda razonable sobre la efectiva ocurrencia del hecho incriminado, percepción que se acrecienta al ponderar la prueba incorporada por la defensa".

6° TOP de Santiago absuelve por falta de pruebas a acusado por porte de molotov en población La Victoria https://t.co/NUdIUIHwyL pic.twitter.com/rUnN9k5NXW — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) February 10, 2021

El tribunal enumera en su sentencia absolutoria "variadas contradicciones e inconsistencias injustificadas en el relato de los funcionarios policiales" que participaron en la detención de Cheuque; elementos que "cobran relevancia atendida la teoría alternativa de la defensa".

También refiere "inconsistencias en relación a la forma en cómo se habrían ocasionado las lesiones del acusado" durante el procedimiento: según los carabineros, "se las habría auto inferido al momento de huir", pero un testigo de la defensa y el propio Cheuque relataron "que dicha lesión se genera en virtud de que el carro policial en que se movilizaban los funcionarios policiales embistió al imputado contra una propiedad previo a su detención".

LAS "MAYORES FALENCIAS"

El tribunal advirtió, asimismo, "claras incongruencias respecto a la incautación de especies que supuestamente portaba el imputado", y señala que "la mayor falencia evidenciada" en la acusación se relaciona con la falta de "fiabilidad" de la cadena de custodia de éstas.

"Esta discordancia genera importantes dudas, tanto en relación la credibilidad de los funcionarios policiales, así como también respecto a la correspondencia que existe entre la supuesta botella incautada y aquella que fue objeto de la pericia", se indica.

Los jueces plantean "la posibilidad que el elemento periciado" para presentarlo como prueba en la causa "fuese distinto del supuestamente incautado", y menciona el testimonio de un suboficial que contó que en la Tenencia La Victoria "tenían gran cantidad de aquellos elementos, refiriéndose a los artefactos incendiarios".

"Finalmente, todas las contradicciones e inconsistencias expuestas, las que por sí solas ya generan duda en el tribunal, aumentan considerablemente al ser contrastadas con los dichos del propio acusado y la testigo de la defensa", concluye la sentencia.

"LOS 14 MESES QUE ESTUVE EN PRISIÓN SIENDO INOCENTE NADIE ME LOS VA A DEVOLVER"

Tras la comunicación del veredicto, hace una semana, Mauricio Cheuque fue liberado ese mismo 3 de febrero desde la cárcel Santiago 1.

"Fueron 14 meses perdidos. Me arruinaron la vida y la de mis hijas (...) Los 14 meses que estuve en prisión siendo inocente nadie me los va a devolver", dijo Cheuque en una entrevista con El Desconcierto.

"Siempre dije mi verdad y estuve injustamente preso. Se ensañaron conmigo por tan solo tener apellido mapuche", señaló el trabajador, que tiene cuatro hijas y antes de este largo periodo se desempeñaba como obrero de la construcción.

También contó su versión sobre lo ocurrido esa noche de noviembre de 2019 en que lo detuvieron: "Vi que unos cabros tenían una fogata, estaban protestando. Había mucha gente que conocía, compañeros de colegio, así que me quedé conversando. Luego (...) veo que doblan los carabineros, venían dos furgones y alguien nos gritó: '¡Corran, corran, vienen los pacos!' (...) A la mitad de la calle, cuando iba corriendo por la vereda, me doy cuenta de que me vienen siguiendo dos furgones de Carabineros. Al primero le hice el quite, pero el segundo furgón es el que me atropella contra la pared. Se bajaron, me pegaron combos, patadas, mientras les decía que era inocente y que no había hecho nada".

Posteriormente, tras ser formalizado y quedar en prisión preventiva: "Sentí mucha pena, rabia; sentía cómo el mundo se me venía encima, porque soy el pilar de la casa; mi señora no trabajaba porque teníamos niñas pequeñas. Había que pagar cuentas, deudas, y mis hijas debían tener para comer", recordó.

"Fui víctima de un montaje de parte de Carabineros, me cargaron, se ensañaron conmigo. Todo esto fue un juicio político", dijo a El Desconcierto.