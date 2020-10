Alessandri calificó a los vándalos de Plaza Italia como "terroristas de ciudad"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri (RN), deploró los nuevos destrozos que se registraron el viernes en Plaza Italia, donde se congregaron más de 1.500 personas y hubo ocho detenidos, y aseguró que los vándalos son "personas que no van a votar, lo que buscan es sembrar el odio y destruir".

El jefe comunal dijo que aún se evalúa "la destrucción final, pero ayer fue el peor día de todos", desde el regreso de las protestas, hace un par de meses.

#Santiago: amanecimos en los alrededores de Plaza Baquedano p/una vez más ayudar a reconstruir el barrio tan castigado por las manifestaciones. Luminarias, paraderos del Transantiago, las bancas nuevas del Parque Forestal. Todo destruído sin razón, ¡pero no bajaremos los brazos! pic.twitter.com/5EWN19pMA5 — Santiago (@Muni_Stgo) October 10, 2020

"Los semáforos antivandálicos -pero no anti terroristas de ciudad- los volaron. La luminaria LED de última tecnología fue sacada de 'cuajo', los paraderos nuevos del Transantiago también", lamentó.

"¿Ése es el Chile que queremos? Claramente la inmensa mayoría no. ¿Esto tiene que ver con el plebiscito? Aseguro que esas personas no van a votar, lo que buscan es sembrar el odio y destruir", enfatizó Alessandri.

No voy a dejar la ciudad a merced de delincuentes. Los vecinos de Santiago no pueden seguir soportando estos hechos. Esperamos una condena transversal y sin matices a esta violencia sin sentido. pic.twitter.com/dDlPi3vLEs — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) October 10, 2020

Emplazamiento a la Fiscalía

"Quiero hacer un llamado a la Fiscalía a que nos colabore, a que actúe con la misma prontitud que actúa en otros casos para dejar tras las rejas y aplicar el máximo rigor de la ley a estos delincuentes, a este lumpen que no busca el Apruebo ni el Rechazo, lo que buscan es destruir. Ojalá que alguna vez en la vida sintieran lo grato que se siente construir algo", declamó la autoridad comunal, que ya anoche, en redes sociales, lanzó el concepto de "terroristas de ciudad".

Todos los días trabajamos junto a los vecinos y vecinas para tener una comuna ordenada y segura, pero vienen delincuentes y dañan lo que avanzamos. No son manifestantes, son terroristas de la ciudad y debemos poner mano dura para que esto se acabe pic.twitter.com/gJwKurmCLG — Felipe Alessandri (@AlessandriFelip) October 10, 2020

Ayer hubo manifestaciones en varias ciudades del país, a pocos días de que se cumpla un año del estallido social. La conglomeración en Plaza Italia, de 1.500 personas, fue la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia.

"Contabilizamos, en el momento peak unas 1.500 personas que se congregaron, y obviamente, posterior a ello se produjeron algunas detenciones por el toque de queda", informó el general de Carabineros Manuel Valdés.

Guevara advierte que restricciones sanitarias no son un "instrumento de orden público"

El intendente Felipe Guevara (RN) calificó como una "irresponsabilidad" la gran cantidad de gente que se reunió en sector céntrico de la capital, debido al contexto de pandemia, pero advirtió que la "libertad" a medida que se avanza de fase del plan Paso a Paso "tiene que ir de la mano con mayor responsabilidad".

"Hay que distinguir: estamos en un estado de excepción por razones sanitarias. En la medida que el coronavirus nos va abandonando y le vamos ganando, entonces las comunas van avanzando de fase y ganamos libertad. Esa libertad tiene que ir de la mano de mayor responsabilidad también, y por eso, desde el punto de vista sanitario, lo de ayer fue una irresponsabilidad", criticó.

Al mismo tiempo, enfatizó que "no se pueden utilizar para el orden público instrumentos en un contexto de estado de excepción constitucional por razones sanitarias, son dos cosas que no hay que confundir".

Guevara enfatizó que las restricciones sanitarias no son un "instrumento para el orden público", don dos cosas que no hay que confundir".

"Sería un abuso de la autoridad el imponer restricciones a la libertad con la excusa sanitaria para establecer variables en el orden público", afirmó.

Gobierno reitera llamado al Congreso de aprobar Agenda de Seguridad Ciudadana

En tanto, tras participar en una reunión junto al Presidente Piñera y otras autoridades para analizar la agenda de Seguridad Ciudadana, el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio, llamó al Congreso a apurar el trámite legislativo y aprobar leyes que se encuentran estancadas.

AHORA | El Presidente @SebastianPinera junto a los ministros @CMonckeberg, @VictorPerez_v y @JaimeBellolio más el subsecretario @GalliJF se reúnen en el Palacio de La Moneda con los presidentes y secretarios generales de #ChileVamos para analizar la agenda de Seguridad Ciudadana. pic.twitter.com/GofqfUWnEb — Ministerio Secretaría General de la Presidencia (@Segpres) October 10, 2020

"Hay proyectos que, incomprensiblemente, siguen detenidos en el Congreso; por ejemplo la Ley Juan Barrios, proyectos como la modernización de las policías, el mejoramiento para el combate de la Ley Antiterrorista, de la ley para combatir el narcotráfico. Y así son muchos proyectos en esta agenda que es relevante, especialmente en el mes de octubre. Sabemos que es un mes complejo", advirtió.

"Pedimos al Congreso Nacional que asuma su responsabilidad de dar señales muy claras en que la democracia necesita que haya un combate a la violencia", solicitó el vocero de Gobierno.

Por su parte, el secretario general de la UDI, Felipe Salaberry, quien también participó en la reunión, cuestionó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez.

"Nuestros parlamentarios, la ciudadanía, les pide a la oposición no seguir en este camino que a nada conduce. Queremos tranquilidad, queremos enfrentar el proceso constitucional de manera ordenada y no seguir cooptados por la violencia y siendo esta izquierda, esta izquierda extrema, a través de su chantaje, cómplice de esa misma violencia", manifestó el ex subsecretario.

Diputado: El Gobierno quiere trasladar la presión al Congreso

Por otro lado, el integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Marcelo Díaz (UNIR) cuestionó los proyectos que pretende poner en agenda el Gobierno, pues "el Presidente Piñera prometió una reforma a Carabineros durante la campaña, y evidentemente los hechos que hemos conocido de la actuación de Carabineros en todos los planos -administrativos, financieros y por cierto, en materia de violaciones a los derechos humanos-, hacen urgente no una reforma, sino que una refundación".

"Los proyectos que el Presidente quiere priorizar a mi juicio son claramente insuficientes, y parecen más bien un intento por trasladar la presión al Congreso, cuando la verdad es el Gobierno el que no ha tomado el toro por las astas ni ha encabezado el proceso de refundación que Carabineros requiere", añadió el ex ministro.