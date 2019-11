Con cacerolazos y turnos éticos continúa la movilización de la salud pública en Arica

Diversas manifestaciones pacíficas ha tenido el sector salud en Arica durante la mañana de este jueves, en el marco del paro nacional convocado por la Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipalizada (Confusam).

La situación derivó en que los Centros de Salud Familiar (Cesfam), Centros Comunitarios de Salud Familiar (Cecosf) y en las Postas Rurales cumplan turnos éticos hasta las 17:00 horas.

Uno de estos lugares fue el Cesfam Víctor Bertín Soto, lugar en el que fue realizado un cacerolazo y diversas actividades comunitarias, en protesta para solicitar mejoras sustanciales al actual sistema de salud nacional.

A esta hora se desarrolla cacerolazo en el Cesfam Bertín Soto de #Arica, en el marco de las movilizaciones nacionales del sector salud que solicitan mejoras sustanciales al actual sistema @Cooperativa pic.twitter.com/2VtBRk9j5T — Jorge Morin (@JorgeMorinD) November 7, 2019

La encargada de participación ciudadana, Jeimy Ochoa, señaló a Cooperativa Regiones que la mayoría de los servicios a los usuarios se están realizando, con el fin de no afectar sobremanera a la comunidad.

"Entregamos medicamentos, leche, inyectables para las mujeres, están haciendo ecografías, hay turnos éticos afuera todo el día. No se deja de atender, aunque lamentablemente las prestaciones no se pueden entregar porque no se deja entrar a la gente, pero sí intentamos hacer lo más posible".

Otras actividades comunitarias como zumbatón a las afueras de los centros asistenciales, cabildos con los usuarios y atención psicológica para afrontar la crisis; son algunas de las medidas adoptadas por el gremio en Arica.