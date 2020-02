Diputado PS advierte: Es obligación ética asistir a la acusación constitucional contra Guevara

El diputado encargado de exponer los argumentos de la acusación constitucional contra el intendente metropolitano, Felipe Guevara, en el Senado, Jaime Naranjo (PS), fustigó el anuncio de algunos senadores de oposición que planean ausentarse este martes, cuando se realice la jornada de revisión del libelo ya aprobado en la Cámara Baja.

Al permiso constitucional otorgado al socialista José Miguel Insulza se suman los pareos anunciados por el PPD Felipe Harboe y el también socialista Rabindranath Quinteros.

El suspendido intendente es acusado por la estrategia de copamiento de Plaza Baquedano lo que, a juicio de sus acusadores, causó más desórdenes, el incendio del Centro Arte Alameda y la muerte de Mauricio Fredes.

"Es una obligación no solo política, sino que ética, estar presente en la sala en la Sala del Senado", sostuvo el diputado Naranjo.

"Nadie puede justificar, ni nadie entendería que el día de mañana haya senadores que se ausenten o haya senadores que se pareen y no participen en esta votación", fustigó Naranjo.

El legislador enfatizó que "la pregunta que uno tiene que hacerse es: cuál es la explicación que le vamos a dar a aquellos familiares donde su ser querido falleció".

El intendente Felipe Guevara llega al senado para enfrentar la acusación constitucional en su contra @Cooperativa pic.twitter.com/dtdT19fNgC — Paola Aguillón (@Aguillonismo) February 3, 2020

"La decisión será personal"

En tanto, el senador y jefe de comité del PS, Carlos Montes, sostuvo que la votación será personal, y no enjuició a quienes se ausenten del proceso de acusación contra el intendente metropolitano en el Senado.

"Respecto a esto de las ausencias va a haber que ver al final, porque se ha especulado mucho. En todo caso, estas son decisiones a conciencia, los parlamentarios y senadores somos jueces de la acusación que hace la Cámara de Diputados y la conciencia sabe las distintas opciones que tiene y los senadores, algunos, pueden optar no venir por distintas razones", aseguró Montes.

En esta línea, el jefe de bancada del PPD, Guido Girardi, sostuvo que "cuando uno empeña su palabra, más allá del documento formal, está la palabra comprometida. A mí me parece en circunstancias como estas, lo ideal sería que todos los senadores y senadoras concurrieran a la sesión".

"Yo creo que no se trata de costos políticos, se trata de que una acusación constitucional, no es un tema menor, y me parece que hay darle toda la seriedad que tiene", cerró el senador del PPD.

"No se aprobará la acusación"

En el oficialismo, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que la acusación constitucional contra el suspendido intendente no se aprobará.

"No sé cuál va a ser el conteo, pero creemos que no debiera aprobarse la acusación constitucional", señaló la timonel gremialista.

Con respecto a la posible ausencia de algunos senadores para la jornada de votación, la senadora sostuvo que "depende de quiénes sean los que faltan: aquí hay que recordar que es la oposición la que tiene que juntar una cantidad de votos necesarios y ellos tendrán que hacerse responsables de aquello".

"Me da la impresión de que acá, más allá de los argumentos de fondo hay más argumentos ideológicos", cerró.