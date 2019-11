Fuego y fuego exagerado digitalmente: Lo que pasó en la sucursal de BancoEstado

Este domingo, el noticiario "24Horas" de TVN exhibió un video donde se ve cómo una mujer prende fuego a una sucursal del BancoEstado en Providencia. El hecho ocurrió el jueves pasado y el registro provocó suspicacia en redes sociales.

Varias personas notaron que las llamas superaban el metro de altura y que se veían muy nítidas en la imagen. Tal vez, demasiado. La misma secuencia desde adentro de las oficinas del banco muestran realmente lo que pasó.

¿Hubo fuego? Sí. ¿Fue exagerado digitalmente? También. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran a la joven vertiendo un líquido desconocido en el vidrio y en el suelo segundos antes de que comenzara el fuego.

Las llamas llegan a una altura similar a la que se vio en la imagen de televisión, donde dieron más realce en colores a lo que realmente pasó.

Lo que se vio en TV y que generó dudas:

no te puedo creer que tvn pasó esto en el noticiario central, nadie se dio cuenta que el video es falso?, no siquiera quien editaba la nota y que de seguro no es ningún amateur?, esta weá fue premeditada loco, que rabia... pic.twitter.com/vPaYGkaqUG