Gobierno firmó decretos de expulsión de extranjeros detenidos en desmanes del 18-O

El Gobierno concretó la firma de las órdenes de expulsión de los seis ciudadanos extranjeros detenidos en Santiago por su presunta participación en desmanes durante la marcha de conmemoración de los siete años del estallido social.

La resolución administrativa se ejecutó luego de anular la residencia definitiva a cinco de los imputados, en el marco de las instrucciones instruidas por la Presidencia y concretadas por las autoridades de Interior y Migraciones.

El caso involucra a los ciudadanos peruanos Raúl Yupanqui, Reynaldo Abad y Víctor Diestra; a los haitianos Ives Dossous y Jean Claydy; y al venezolano Isario Barreto.

Según consignó La Tercera este viernes, a excepción de este último, quien se encontraba en situación migratoria irregular en el país, los otros cinco involucrados contaban con estatus migratorio definitivo, el cual fue cancelado por el Ejecutivo para habilitar su salida forzosa.

El Ejecutivo formalizó las órdenes de expulsión contra seis ciudadanos extranjeros detenidos durante desmanes en el centro de Santiago. (FOTO: ATON)

La determinación se gestó tras las declaraciones del Presidente José Antonio Kast, quien cuestionó los hechos y sentenció que no tolerará que personas foráneas "vengan a delinquir a Chile y participen de actos violentos para alterar el orden público".

La confirmación de la medida se dio en el contexto de un operativo en el que se concretó la expulsión de 75 migrantes.

Desde el Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum anticiparon que "una vez que esa apelación sea rechazada, como esperamos, van a ser expulsados en vuelos comerciales". (FOTO: ATON)

Durante la instancia, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, explicó que se hizo "un procedimiento que era retrotraer la residencia definitiva de cinco de esas seis personas, porque hay que recordar que eran tres peruanos y dos haitianos que tenían residencia definitiva, por lo tanto, esto se eliminó y se hizo el decreto de expulsión, en conjunto con esa determinación, que ayer fue firmada por el subsecretario Máximo Pavez".

Sauerbaum agregó que los involucrados mantienen plazos legales para recurrir contra la resolución del Estado, aunque remarcó que "una vez que esa apelación sea rechazada, como esperamos, van a ser expulsados en vuelos comerciales".

Seguridad interior y aplicación de la Ley de Migraciones

Por su parte, el subsecretario Pavez justificó la celeridad del decreto enfatizando que "en Chile no hay espacio para que extranjeros, incluso con residencia definitiva, vengan a desordenar y cometer actos en contra del orden público".

"Por lo tanto, ayer (jueves), utilizando la atribución extraordinaria del artículo 132 de la ley de Migraciones, por razones de seguridad interior, este subsecretario decretó la expulsión de estas cinco personas, las cuales, por supuesto, tienen un espacio y hay un procedimiento administrativo para evacuar sus descargos, los que esperamos sean rechazados", puntualizó la autoridad.