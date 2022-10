El presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Máximo Picallo, señaló este lunes en Cooperativa que el 18 de octubre es "una fecha bastante dolorosa" para su sector, y que no corresponde "conmemorar" su tercer aniversario, mañana martes. En el estallido social "hubo muchos emprendedores que perdieron el esfuerzo toda su vida y hubo negocios que cerraron para siempre", generando además daño económico y patrimonial en varias ciudades del país, entre ellas el casco histórico de Santiago y de Valparaíso: "Son lugares que no se han podido recuperar, que están sumamente feos, por ejemplo, para recibir turistas, y por lo mismo creemos que nuestra sociedad tiene que dar vuelta la página", señaló el líder de la Achiga. El dirigente gremial dijo esperar que las medidas de seguridad del Gobierno "sean un éxito", y llamó también a buscar los canales institucionales para resolver las diferencias y demandas sociales, pues "eso no se hace destruyendo la ciudad", enfatizó.

