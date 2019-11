Heridos en protestas: Gobierno reconoce 231 casos bajo sumario y pide al INDH conocer sus cifras

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, aseguró en Cooperativa que se ofició al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) para hacer llegar información sobre los 1.659 heridos que registran -hasta su último reporte- en el marco de las protestas sociales, para poder investigarlos.

Ubilla también confirmó que tienen -según información de Carabineros- 231 personas civiles lesionadas, 188 por perdigones y 43 por proyectil balístico, casos que están con sumario interno en la institución y denunciados ante la Fiscalía.

"Tenemos hoy 231 heridos, lesionados, que ha sido la información revelada por Carabineros, y todos estos casos cumplen las dos condiciones que el ex ministro (del Interior Andrés) Chadwick le pidió: la investigación sumaria y la denuncia al tribunal", ratificó.

Y agregó: "Que el INDH y hay varias personas en los medios de comunicación que dicen que producto que no se cumplen los protocolos han recibido lesiones graves, las que no desconozco. Puede ser así, pero el tema es que para poder hacer las investigaciones y determinar si se están cumpliendo los protocolos, esto debe ser informado".

"Es por eso que la semana pasada le pedimos al INDH que nos hiciera llegar la información pertinente para efectos de iniciar estas investigaciones, que nos hagan llegar la información porque nos interesa que Carabineros dé respuesta", aseveró.

El subsecretario Ubilla reconoció que no puede "afirmar responsablemente que existe o no existe, pero la manera responsable de poder despejar esta legítima duda, esta legítima denuncia, es entregando los antecedentes".

"Para demostrar que protocolo se aplica o no, debemos tener denuncia y responsable"

Respecto a si se están respetando los protocolos de Carabineros, fuentes de Gobierno señalaron a Cooperativa que este tema fue conversado ayer lunes en la tarde con los enviados de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DD.HH.

También se les explicó cómo se capacitó al personal policial y cómo se han ido haciendo los cursos; y desde el Ejecutivo señalan que el debate hoy está en la aplicación del protocolo y aseguran que se están tomando las medidas.

"Entonces, la discusión viene en cuanto a la aplicación del protocolo. Me quiero hacer cargo con eso. Para poder demostrar que el protocolo se está aplicando o no aplicando, tenemos que tener denuncia y responsable y, en ese sentido, el ex ministro del Interior (Andrés) Chadwick, en los primeros días de los hechos de violencia, instruye a Carabineros y la PDI para que frente a cualquier lesionado civil se inicien dos acciones inmediatas", dijo el subsecretario.

"La primera -detalla Ubilla- es la investigación sumaria y, por otro lado, si hay un lesionado, la obligatoriedad de informar dentro de las primeras 24 horas al Ministerio Público", sentenció.