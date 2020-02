Hermano de Álex Núñez, hombre que murió tras golpiza en Maipú: La verdad va a salir a la luz

José Zamorano, hermano de Álex Núñez, joven que falleció tras sufrir una golpiza de Carabineros en Maipú el pasado 20 de octubre, en el inicio del estallido social, dijo en Cooperativa que espera que la justicia "haga algo" y se encuentren a los culpables del hecho.

Este caso volvió a la discusión pública esta semana, tras conocerse que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querelló por esta muerte y la declaración, en calidad de testigo, de un subteniente que aseguró que existió un "concierto" entre funcionarios de Carabineros para ocultar los hechos.

En conversación con Una Nueva Mañana, Zamorano valoró la querella del CDE y se manifestó esperanzado en lograr resultados positivos.

"Pienso que está bien, debe investigarse, todos queremos una respuesta", sostuvo el hermano de la víctima, quien añadió que "estamos esperando lo que diga la justicia. Hemos tenido entrevistas, la Fiscalía ha llamado varias veces a la esposa, mi mamá ha ido a declarar, el hijo mayor de Álex también ha declarado. Estamos esperanzados que se hagan cargo de esto".

Sobre Carabineros, José Zamorano expresó que "ellos saben quién fue el que golpeó. Si ellos se quieren esconder unos con otros, hay alguien que va a decir la verdad, no creo que todos sean tan malos como uno piensa. Yo creo que la verdad va a salir a la luz".

El relato de la golpiza: "Fue algo terrible para nosotros"

En cuanto a lo ocurrido con su hermano, Zamorano relató que Núñez ese domingo 20 de octubre fue a ver a sus hijos en las cercanías de la estación de Metro Del Sol y al devolverse a su casa pasó a mirar los incidentes que estaban ocurriendo, momento en que llegó un piquete de Carabineros, del cual arrancó, pero lo siguieron y lo atraparon.

"(Alex) dijo que le pegaron un palo en las piernas y cayó al suelo y le pegaron hasta que se cansaron. Le pegaron en la cabeza, el tórax y las piernas. Cuando pasó esto él llegó a la casa, todo machucado, llegó la esposa y le dijo que se fuera a la posta y él dijo que no, que quería descansar", relató.

"En la mañana (del lunes), mi otro hermano se dio cuenta que tenía secreciones en la boca y que no tenía respiración normal, no había casi nada. Había convulsionado en la noche y no se dieron cuenta y lo trasladaron a la ex Posta Central. Yo llegué allá y vi el panorama cómo era y fue algo terrible para nosotros", añadió Zamorano.

Una vez en la Posta: "Nulas esperanzas"

Tras ello, el joven fue visto por dos médicos que le entregaron nulas esperanzas a la familia.

"El médico dijo que no había nada que hacer, ni siquiera operarlo, porque tenía destruido el cerebro, la parte de arriba estaba llena de sangre, prácticamente estaba muerto. Había que esperar su deceso, su cabeza estaba desfigurada, tenía morado el tórax, las piernas", concluyó Zamorano.

Álex Núñez, falleció el 23 de octubre, a los 39 años. Tenía tres hijos.