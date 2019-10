Impacto de las protestas: Oficialismo se abre a reformar las reformas

Parlamentarios del oficialismo se encuentran dispuestos a evaluar modificaciones en reformas del Gobierno que, hasta el pasado jueves, no eran negociables, en el marco de las potentes movilizaciones que se viven en el país.

Según publicó La Segunda, el senador Andrés Allamand (RN) señaló que "es indispensable ajustar la agenda legislativa a la nueva realidad. Hay que generar un compromiso para, en un plazo breve, dar respuestas en transporte, previsional, medicamentos, tarifas de servicios públicos y otras áreas que impacta directamente a la ciudadanía".

El sentimiento se extiende a la UDI, donde hay voces que creen que la discusión del Congreso no deba seguir igual. En este sentido, el diputado Javier Macaya, aseguró: "No tengo ninguna duda de que los ritmos y temas no pueden ser los mismos".

En tanto, el diputado Jaime Bellolio, aseguró que "la actual agenda legislativa hay que mirarla desde el prisma de la demanda legítima de millones de ciudadanos por una mayor seguridad frente a la incertidumbre del futuro. Eso especialmente toca los ámbitos de la salud, educación, pensiones, trabajo".

Senador UDI: "Acelerar el programa de Gobierno"

Sin embargo, en la directiva del gremialismo no estarían de acuerdo con cambiar la agenda legislativa del Gobierno. El senador Alejandro García Huidobro aseguró que "el Presidente dijo que escucha, imagino que eso significa que tomará medidas. Muchas de ellas dependen del Ejecutivo, porque tienen iniciativa de gasto".

"En este caso, voy a apoyar al Presidente y creo que debemos acelerar en gran medida lo que contiene el programa de Gobierno. El programa de Gobierno ha querido avanzar, pero no hemos tenido los votos en el Congreso. Espero que este escenario haga que llegue la cordura a todos los sectores políticos", agregó.