Increíble: Evasión masiva e ícono perruno se exportaron de Santiago a Nueva York

Una evasión masiva estilo chileno se registró en el transporte subterráneo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde también hizo aparición la imagen de un quiltro nacional inmortalizado bajo el nombre de "Negro Matapacos".

La manifestación se originó luego de que se viralizara un video que mostraba a unos oficiales deteniendo de forma agresiva a un adolescente afromaericano en una estación de metro, supuestamente, evadir el pago, informó CNN.

In case you’re wondering how an arrest in NYC goes down. The guy has made absolutely no indication that he would flee or fight and wasn’t trying to hide.



If you can’t see, the reason everyone moved was because all the police had taken out their guns and aimed at him. pic.twitter.com/dAstrtMntz