Marcha conmemoró en Santiago los siete años del 18-O, pese a no contar con permiso

Manifestantes marcharon por el centro de Santiago este domingo 18 de octubre para conmemorar siete años del estallido social, pese a que el Gobierno no autorizó la realización de protestas.

La marcha -en la que participaron familias y organizaciones sociales- comenzó en el cerro Santa Lucía y se dirigió hacia la Plaza Baquedano, epicentro de las movilizaciones de 2019.

La jornada también comprendió batucadas y actividades culturales en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), mientras que un amplio contingente de Control de Orden Público (COP) de Carabineros resguarda puntos específicos en Vicuña Mackenna y en el monumento al General Baquedano.

Debido a que los manifestantes se congregaron en la Alameda, se estableció previamente un perímetro cercano al Palacio de La Moneda para suspender el tránsito peatonal con vallas papales y personal policial, desde Amunátegui hasta el Paseo Ahumada.

Sin embargo, se registraron enfrentamientos aislados entre policías y encapuchados -que incluyeron el uso de bombas lacrimógenas y carros lanzaaguas- cercanos al cerro Santa Lucía, que elevaron su nivel de violencia y se extendieron hacia la Alameda.

Producto de la acción policial con lanzaaguas y vehículos lanzagases, los manifestantes se dispersaron y redujeron su número en el mentado sector y en los alrededores de Plaza Baquedano.

A raíz de los disturbios concentrados en la Alameda, Metro informó que en las estaciones Universidad Católica y Santa Lucía de la Línea 1 permanecen completamente cerradas y sin detención de trenes.

En tanto, en el perímetro frente al GAM, manifestantes han protagonizado escaramuzas con personal policial durante esta tarde.

Para el resto de la jornada se esperan nuevas concentraciones en puntos estratégicos como Paseo Ahumada con Alameda, con actividades convocadas hasta cerca de las 20:00 horas tanto en el centro como en otros sectores de la Región Metropolitana.

Se espera que Carabineros aclare una situación viralizada en redes sociales, en la cual se observa a un funcionario con su arma de servicio desenfundada durante un procedimiento de detención en medio de las manifestaciones.

Arrau ya había advertido que respuesta policial iba a ser "intensa"

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, ya había asegurado en el programa "Estado Nacional" de TVN que la respuesta policial iba a ser "intensa dentro del marco legal".

"Si quieren manifestarse, que lo hagan, pero respetando a los demás, sin destruir cosas ni atacar a Carabineros. Si eso empieza a pasar, los agentes van a responder según los protocolos que existen", dijo.

"Hoy Carabineros tiene bastantes medios, más que otros tiempos, y tiene más respaldo. Por lo tanto, la respuesta va a ser con intensidad dentro del marco legal", aseveró el ministro.

Kaiser apunta a los "batallones olvidados" y Carvajal (PPD) llama a "no ignorar las causas"

Desde el mundo político también hubo reacciones por el aniversario del 18-O. El timonel de Libertarios, Johannes Kaiser, reiteró la exigencia de su partido hacia el Gobierno para que indulte a policías condenados por violaciones a los derechos humanos durante el período.

"Quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas democráticas a hacerse cargo de los destinos individuales de cada uno de estos hombres y mujeres que han jurado por la patria y que salieron a servir a nuestro país, a hacer cumplir la ley", dijo durante el homenaje realizado esta mañana a los pies del monumento Mártires de Carabineros en la Alameda.

"Es hora que la clase política les responda como corresponde. No pueden ser ellos nuestros batallones olvidados", clamó.

Desde la oposición, la senadora PPD Loreto Carvajal invitó a "preguntarnos si las demandas por mayor igualdad, justicia social y oportunidades, así como la frustración de millones de chilenos que se sienten postergados, siguen ocupando un lugar prioritario en la agenda nacional".

"Condenar la violencia es indispensable, pero ignorar las causas del malestar social que contribuyeron al estallido de octubre sería también un grave error", indicó.