Mario Desbordes: Si no fuera diputado "probablemente estaría en la calle"

El presidente de Renovación Nacional (RN), el diputado Mario Desbordes, sorprendió al asegurar que en caso de no ser diputado participaría de las manifestaciones sociales que se registran en el país.

En el programa "Cadena Nacional" de Vía X, fue consultado directamente respecto a que haría en estos días si no fuera parlamentario.

"Estas manifestaciones masivas son de gente que te está diciendo a gritos 'oye, solucióname estas cuestiones que no dan para más', por lo tanto probablemente sí estaría (en la calle)", dijo el presidente de RN.

"Probablemente estaría en la calle, pero no contra un Gobierno determinado, porque creo que la mayoría de la gente que se manifiesta no es de izquierda ni de derecha y el que quiera apropiarse de las marchas no está entendiendo nada", añadió el legislador, quien también reconoció que su hijo también ha participado de las protestas.

"Mi hijo se manifiesta, no tengo problema con eso, lo único que le digo es que cuando quede la pelotera él tiene que hacerse a un lado para que el violento quede aislado (...) Mi hijo se manifiesta por la pensión de su abuelo, que es mi padre, que son 180 mil pesos de pensión", añadió Desbordes, según rescató La Segunda.