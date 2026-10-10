Organizaciones estudiantiles, sindicales y de derechos humanos marcharon este sábado por la Alameda, en el centro de Santiago, para expresar su rechazo a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza y respaldar al pueblo palestino, en una movilización que inició en la estación Universidad Católica y culminó en el sector de Los Héroes.

El recorrido se desplazó por la calzada sur de la principal avenida capitalina, congregando a miles de manifestantes que respondieron a la convocatoria levantada por distintas agrupaciones universitarias y sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO