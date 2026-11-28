Tópicos: País | Manifestaciones
No + AFP: Cientos de personas marchan por la Alameda hacia Los Héroes
Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
Cientos de personas se congregaron este sábado en el sector de Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, para participar de una marcha por la solicitud de pensiones dignas y mayor seguridad social, convocada por diferentes organizaciones, entre ellas, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores y No +AFP.
Alrededor de las 11:00 de la mañana comenzaron a avanzar en dirección al poniente hasta el sector de Los Héroes, donde la convocatoria culminará con un acto cultural.
El tránsito se encuentra desviado: en dirección hacia el norte, por Bellavista; en dirección al sur, por Avenida Matta; hacia el sector oriente, por Avenida España, y hacia el poniente, por Eleodoro Yáñez.