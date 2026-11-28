Cientos de personas se congregaron este sábado en el sector de Plaza Baquedano, en el centro de Santiago, para participar de una marcha por la solicitud de pensiones dignas y mayor seguridad social, convocada por diferentes organizaciones, entre ellas, la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores y No +AFP.

Alrededor de las 11:00 de la mañana comenzaron a avanzar en dirección al poniente hasta el sector de Los Héroes, donde la convocatoria culminará con un acto cultural.

El tránsito se encuentra desviado: en dirección hacia el norte, por Bellavista; en dirección al sur, por Avenida Matta; hacia el sector oriente, por Avenida España, y hacia el poniente, por Eleodoro Yáñez.