Comerciantes de Plaza Perú de Concepción (Región del Biobío) manifestaron su preocupación por los incidentes registrados en los últimos días durante manifestaciones en el sector, que terminaron con enfrentamientos con Carabineros y daños en las inmediaciones de una obra pública inconclusa.

Tomás Acuña, vicepresidente de la Asociación Gremial de Locatarios, reconoció que "es tremendamente triste tener que cerrar antes los locales comerciales, asustar a nuestros clientes porque 30 o 40 personas realizan actos vandálicos".

Los incidentes en Plaza Perú dejaron cuatro personas detenidas, quienes fueron formalizadas por los delitos de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad.