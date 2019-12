Mónica González: Protesta de Las Tesis dio un "nuevo motor" a las manifestaciones

Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019, destacó que la protesta del colectivo chileno Las Tesis denominada "Un violador en tu camino", que denuncia la violencia machista y ha tenido impacto mundial, le dio un nuevo "motor" a las manifestaciones sociales que ya se extienden por siete semanas en Chile.

La periodista conversó con Una Nueva Mañana y confirmó que participará en la convocatoria de "Las Tesis Seniors" a mujeres mayores para realizar la performance de la protesta feminista en el Estadio Nacional la tarde este miércoles.

González resaltó que con esta protesta, que fue replicada alrededor del mundo, "se dio un vuelco, fue un nuevo motor que tuvo esta manifestación, pacífica, rotunda, con un sentido impresionante de visibilizar".

"Y nadie puede escapar al impacto que provoca ver en redes sociales la cantidad de mujeres que están revelando por primera vez el abuso que sufrieron, me ha provocado un impacto", aseguró, marco en el cual, subrayó, "entonces uno dice 'cómo se llegó a tanto salvajismo, cómo pudimos tolerar tanto salvajismo de parte de hombres violadores', sin olvidar también que no hay sólo mujeres, porque hay hombres que fueron violados por sacerdotes".

Esta manifestación "es imparable", enfatizó, "tiene un efecto rotundo porque es muy potente el efecto de esta performance que crearon estas cuatro mujeres chilenas, a las que va a haber que hacerles un monumento; porque te interpela, a los hombres les provoca algo, incluyendo un poco de temor, porque ven por primera vez a las mujeres tan empoderadas, tan juntas, dándose las manos y sintiéndose que juntas son capaces de asumir que no habrá más impunidad".

Asimismo, planteó que "nos falta mirarnos, nos falta interpelar en los lugares donde debimos, no se nos olvide que la mayoría de los violadores, según todos los estudios hechos por la Fiscalía, por los organismos judiciales, se hacen en el entorno más privado".

Valoró que, de esta manera, el estallido social tomó "un giro humanista, por la vida de verdad, por la dignidad, por la verdad y contra la impunidad y el abuso, que se hace de manera enérgica, que une a muchas mujeres y que marca la tónica, y que yo creo no deja espacio por ahora para otros violentistas que se aprovechan de esto para hacer sus desmane, y me llenó de regocijo, porque las mujeres somos sinónimos de vida".

"Qué impresionante este país. Algo tenemos, porque este estallido al modelo va hacer historia, no queremos más un modelo que nos habla de una vida tranquila, normal, en medio de la violencia de la normalidad. Eso es para mí en esencia. Estamos mirándonos al espejo y diciéndonos 'no más, no va más, no es posible'. Pase lo que pase, no seremos más los mismos. Nos miramos al espejo y esta violencia contra las mujeres no va más", observó.