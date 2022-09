Nuevos incidentes en el INBA: Grupo de estudiantes se enfrentó con Carabineros

Un grupo de estudiantes se manifestó fuera del Internado Nacional Barros Arana (INBA) y se enfrentó con Carabineros la mañana de este jueves.

Los manifestantes han lanzado objetos contundentes y bombas incendiarias, por lo que los uniformados han tenido que actuar con el carro lanzaaguas para contener las protestas.

El tránsito estuvo suspendido por calle Santo Domingo durante esta manifestación.

En paralelo, estuvo alternado el recorrido de los buses del Transantiago, a raíz de las diversas quemas de máquinas durante algunas protestas en ese sector.

MINISTRO RESPONDE A PROTESTA EN SU CONTRA: "ESTAMOS EXPUESTOS A EXIGENCIAS"

Por otra parte, secundarios llamaron a protestar en esta jornada contra la gestión del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, proponiendo marchar desde Plaza Baquedano a partir de las 12:30, pero hasta ahora eso no se ha concretado.

Al respecto, la autoridad reflexionó que "los ministros de Educación estamos siempre muy expuestos a exigencias de este tipo, yo lo entiendo, porque este es un sector que tiene muchas carencias y necesidades no resueltas. Lo único que siempre he señalado, y que me parece importante reiterar, es que hemos sido un Ministerio de puertas abiertas", y en esa línea, recordó que "mi primera reunión fue con estudiantes".

Asimismo, Ávila consideró "importante señalar también que no soy sólo el ministro de los liceos emblemáticos, y por lo tanto, estoy a cargo de resolver problemáticas súper amplias. Me importa mucho la situación de los estudiantes, pero hay cinco millones de estudiantes y 300 mil docentes en el país; todos ellos son parte de mi preocupación, y por los que estoy trabajando todos los días".

Debido a la eventual concentración, están vigentes algunos desvíos preventivos del transporte público: en Avenida Providencia al oriente por Manuel Montt y Salvador; en Alameda al poniente por Diagonal Paraguay, y en Vicuña Mackenna al norte por Rancagua.