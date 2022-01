Presidenta del Senado y "presos de estallido": Hay casos en prisión que ya habrían cumplido su pena

La presidenta del Senado, la DC Ximena Rincón, expresó su disposición a que se tramite con celeridad el proyecto que busca liberar a los denominados "presos del estallido social", aunque enfatizó que hay cierto desconocimiento sobre los términos jurídicos usados por quienes apoyan la iniciativa.

No obstante, Rincón consideró que "no puede ser que las personas, en general, que estén sometidas a prisiones preventivas, al momento de contar el tiempo, se descubra en muchos de los casos que ya habrían cumplido la pena que le hubiesen asignado de haberse sancionado".

La senadora habló del tema luego de participar en la ceremonia de proclamación de Gabriel Boric como Presidente electo.

"Esperamos que la discusión se haga con los antecedentes que nosotros tenemos sobre la situación que afecta a estas personas y que se tomen medidas de parte de la Fiscalía y de los Tribunales de Justicia", agregó.

Sobre cómo votará, dijo que "tengo mi opinión en particular, porque no puedes indultar a quien no ha sido sancionado (...) hay un tema de conceptos que hay que revisar", pero el estudio jurídico de las causas muestra que existen casos pendientes del estallido social "que ya habrían cumplido su pena".