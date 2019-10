El ex capellán del Hogar de Cristo, Pablo Walker, llegó hasta Plaza Italia con un grupo de personas de distintos credos para hacer un llamado a la no violencia. En la instancia, aseguró que "es necesario volver a poner la razón sobre la mesa" y agregó que "hay una responsabilidad urgente de que los políticos dejen la calculadora y se logre la desmilitarización de las ciudades. No nos sigan usando como jamón del sándwich".

