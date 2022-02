En esta edición de Piensa Circular conversamos sobre la iniciativa More Green Recycle -que se encuentra en primera fase de desarrollo-, que busca la recuperación total de las botellas de plástico presentes en las faenas mineras con la finalidad de reciclarlas y convertirlas en resina de PET, para luego fabricar nuevos envases. "Esperamos llegar a un flujo comprometido de 100 toneladas mensuales para implementar y habilitar la fábrica en el norte", aseguró la directora general de MORE Chile, empresa a cargo More Green Recycle, Gisselle Bracamonte.

