Congreso despachó a ley el proyecto que agiliza expulsiones administrativas

🚨 El Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta que perfecciona el procedimiento de expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular. 📜 La iniciativa quedó en condiciones de convertirse en ley. ✅ Refuerza el registro biométrico. ✅ Amplía de 3 a 5 años la prohibición de reingreso tras una expulsión. ✅ Fortalece herramientas para ejecutar las medidas de expulsión. 📲Más detalles en https://t.co/NoKV9p3Njs #SenadoChile #Migración

La Sala del Senado despachó a ley este martes el proyecto que facilita las expulsiones administrativas de migrantes en situación irregular, al aprobar el informe de comisión mixta que resolvió las discrepancias sobre la iniciativa, impulsada por el Gobierno en el marco de su agenda de seguridad.

La propuesta, que recibió 37 votos a favor y una abstención, faculta a la PDI para solicitar por escrito que el juez de garantía autorice el ingreso a un domicilio, con el único fin de detener a un extranjero que cuente con una orden de expulsión firme y ejecutoriada.

También extiende de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso al territorio nacional para quienes hayan sido expulsados, reduce los plazos de reclamación, y permite requerir información para notificar los procedimientos a cada individuo.

El ministro de la Segpres, José García Ruminot, destacó que la propuesta se compone de "medidas que buscan agilizar las expulsiones administrativas, dar seguridad jurídica y, de esa manera, hacerlas más efectivas", y adelantó que será promulgada "en los próximos días".

"Permite agilizar las expulsiones, e ingresar a domicilios cuando migrantes irregulares se esconden o evaden el accionar de la Justicia mediante distintas triquiñuelas legales", valoró el senador Andrés Longton (RN), quien dijo esperar que "los tribunales la apliquen como corresponde y no se sujeten a recursos de amparo, que no es el requerimiento establecido en la Ley de Migraciones y Extranjería" para proteger a migrantes.

Por otro lado, el Senado sigue analizando la insistencia del Gobierno para reiniciar la tramitación de su reforma que, con fines de expulsión administrativa, extiende el periodo de detención de migrantes en situación irregular, la cual fue rechazada en la Cámara Baja.