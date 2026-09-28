PDI podrá ir a buscar y detener en sus casas a extranjeros con orden de expulsión

Con votaciones unánimes, la comisión mixta encargada de resolver las discrepancias sobre el proyecto que modifica la Ley 21.325 concluyó este lunes su cometido, logrando un acuerdo transversal para perfeccionar, fortalecer y agilizar los procedimientos de expulsión administrativa de personas en situación migratoria irregular.

La instancia, presidida por la senadora Danisa Astudillo (Partido Socialista) e integrada por parlamentarios de diversos sectores, deberá ahora ser ratificada por las salas del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Entre los principales acuerdos alcanzados destaca la elevación de tres a cinco años del plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile para quienes sean objeto de una medida de expulsión administrativa.

Asimismo, se facultó a la Policía de Investigaciones (PDI) para solicitar por escrito una autorización al juez de garantía con el fin de ingresar a un domicilio exclusivamente para aprehender a personas con orden de expulsión firme.

Además, se habilitó la expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular formalizados o acusados por delitos menores —con penas que no excedan los tres años y sin condenas previas—, en coordinación con el Ministerio Público para resguardar investigaciones en curso y derechos de víctimas.

Consenso político

La senadora Astudillo valoró la "voluntad de parte del Ejecutivo y de los colegas de los distintos colores políticos de llegar a un consenso", destacando que "esta propuesta fue trabajada en múltiples sesiones para revisar en detalle cada una de las propuestas".

"Aumentamos el plazo mínimo para que las personas que son expulsadas no puedan reingresar al menos en cinco años al país y se tomaron algunos resguardos también para que, (en el caso de) aquellas personas que hayan sido expulsadas porque cometieron algún delito menor, se resguarden los derechos de la víctima", recalcó la líder de la mixta.

Por su parte, el senador Renzo Trisotti (Partido Republicano) indicó que "esta normativa que hemos logrado sacar hoy día adelante permite agilizar y establecer plazos muy concretos para que, frente a una decisión del subsecretario de expulsar a alguien, esta persona no pueda volver a ingresar a nuestro país por un plazo de cinco años".

"Se aprovechó ese único artículo que quedaba pendiente para poder escuchar al Ministerio Público y poder establecer una serie de correcciones que puede generar un efecto positivo para lograr este gran objetivo", añadió.

En tanto, el senador Miguel Becker (Renovación Nacional) rescató la unanimidad y manifestó que espera que "esto comience a dar frutos muy pronto", pues "ya no podemos seguir esperando, especialmente con lo que ocurrió ayer en Lo Espejo con el cabo (de Carabineros Christopher) Aguilera", quien falleció la noche del domingo luego de recibir un disparo en la cabeza durante un procedimiento policial a manos de un delincuente venezolano.

Subsecretario destaca nuevas facultades

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, valoró el acuerdo alcanzado y destacó que la iniciativa forma parte fundamental de las medidas contempladas en el Plan de Reordenamiento Migratorio del Gobierno.

Entre los principales avances, la autoridad enfatizó que "hoy día la PDI no tiene la facultad de poder ingresar a un domicilio para detener a una persona para expulsarla cuando hay una orden de expulsión. Por lo tanto, este proyecto le otorga la facultad de, verificado una orden de expulsión totalmente afinada, después de una autorización que da el juez de garantía para resguardar los derechos de las personas, poder ingresar a un domicilio".

"Es una de las innovaciones más decisivas que este proyecto de ley contempla para poder materializar el ordenamiento migratorio", afirmó.

Como otro eje clave, el subsecretario detalló que se permitirá que "una persona irregular, si es sujeto de un procedimiento penal para algunos delitos, se pueda expulsar sin tener que terminar completamente el procedimiento penal", permitiendo aplicar la medida a imputados por ilícitos con penas no superiores a tres años y suspendiendo el proceso respectivo mientras se cumple la expulsión fuera del país.

Finalmente, Pavez valoró el trabajo prelegislativo desarrollado para viabilizar la iniciativa sin contravenir las garantías constitucionales ni la persecución penal: "No estamos incorporando nada nuevo respecto de lo que ambas Cámaras ya habían aprobado, pero sí se están ajustando estos procedimientos y plazos a los requerimientos de la Corte Suprema y también del Ministerio Público", concluyó, destacando que los acuerdos aseguran una coordinación reservada para resguardar investigaciones en curso y proteger a las víctimas.